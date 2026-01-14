News

2025 Fall Dean’s List

Congratulations for Outstanding Academic Achievement

The following Loras College students were recognized for academic achievement during the recent semester by Dr. Sarah NytroP, Loras College Provost. To be eligible, a student must earn a minimum grade-point average of 3.50 for the term and be a full-time student taking at least 12 graded credits (pass/fail courses are excluded). The Dean’s List is compiled at the completion of each semester.

Luke J. Abrahamson
Blake R. Adams
Seth C. Aiello
Autumn L. Allen
Carter M. Allen
Natalie R. Allen
Lilly G. Anderson
Georgia G. Arhos
Lucas Arnold
Claire I. Aulwes
Bianca L. Bafia
Alicen G. Bainbridge
Beau L. Baker
Brianna N. Baron
Sylvia A. Bartlett
Anthony C. Bauer
Mary C. Bean
Gage A. Becker
Jack A. Beehler
Alexis P. Beier
Natalie L. Bemer
Drew D. Bendorf
Prashant Bhattarai
Addie M. Bisinger
Braden M. Blazekovich
Cole Z. Blazekovich
Ellie M. Bockenstedt
Lauren E. Boeckman
Evangeline M. Boeding
Aaron R. Boone
Brock J. Booth
Ian T. Borelli
Ashli J. Bossom
Lorelai J. Boucher
William A. Bower
Robert L. Brainerd
Bode C. Bregar
Mary E. Breitbach
Ian D. Broshous
Lillian S. Bruns
Nora M. Bruxvoort
Ariana A. Bueckers
Elizabeth K. Burds
Brooke E. Burger
Alejandro J. Burns
Julia C. Busch
Ella K. Bushman
Ella G. Cadenhead
Carter J. Cahill
Kathleen F. Cain
Katie C. Callahan
Samuel Canas
Jack L. Carr
Marc Anthony Carreon
McKenna E. Carroll
Olivia G. Carroll
Jolene C. Cashmore
Mason J. Cigrand
Logan D. Clarke
Maxwell V. Clasen
Peter T. Coakley
Coleman C. Condon
Ana J. Cortes
David Cortez
Megan M. Covelli
Michael V. Coy
Jackson T. Craig
Garvin J. Crews
Ian R. Critelli
Drew D. Crubel
Colby J. Cryer
Jackson P. Cullen
Grace E. Cummins
Emiliano Curiel Montijo
Nolan A. Czako
Izzy L. Dannenberg
Alyssa I. Daughenbaugh
Kiah S. Davis
Savannah R. Davis
Andrew J. Day
Griffin D. Dement-Graham
Gavin J. Denholm
Drew S. Diers
Taylor K. Ditzler Amill
Callie M. Dolphin
Amani S. Dorsey
Alexander G. Drexler
Cana A. Duckworth
Chloe D. Dunigan
Nicholas Q. Dustin
Alexander J. Dvorak
Johnny P. Dwyer
Evan R. Dziadkowiec
Alexis E. Ebert
Lucas E. Eckrose
Gavin P. Eddy
Anthony J. Edge
Shawn N. Egbon
Dennis M. Ehn
Lucas J. Eichhorn
Isabella L. Eisbach
Everett Elliason
Aden H. Ellis
Page E. Erickson
Matthew F. Evans
Hannah E. Fedinec
Emily K. Fields
Reese E. Fitzpatrick
Cormaic R. Flynn
Elish L. Flynn
Kathleen A. Flynn
Rose M. Flynn
Dustin J. Foht
Bryce Folsom
Matthew B. Foote
Ava R. Franklin
Morgan V. Freeman
Dillon Freiburger
Lauren C. Frost
Daniel Galiana Torres
Audra M. Gallick
Maxx Garcia
Dominic R. Garrard
John J. Garrett
Emerson C. Gasmann
Sophia R. Gasmann
Nathaniel M. Gerling
Sarah E. Gibson
Lily K. Gifford
Samantha L. Giglio
Madison B. Gille
Ivy J. Glendening
Brianna V. Gnutek
Aubrey K. Goedken
Luke Gogolewski
Cameron D. Gotto
Lance Grandgeorge
Carrington C. Gray
Noah J. Gray
Benen F. Greubel
Calli A. Grosinske
Mikaela J. Gross
Samuel A. Gross
Sean Gross
Mila E. Grothus
Aidan M. Gruenenfelder
Samantha A. Gubbels
Mariana Guerrero Cortes
Benjamin M. Haaland
Sydney A. Hall
Josie L. Hamilton
Margaret G. Hamilton
Sean W. Hamilton
Carson V. Hammer
Macy J. Harnden
Isabel R. Hart
Christopher M. Hastert
Jaelin Hawkins
Carter J. Hayden
Justin D. Hayes
Addison G. Haynes
Lucas J. Healy
Rory T. Heer
Madisyn I. Heim
Luke P. Heithoff
Lance R. Helm
Kathryn M. Helminiak
Samantha A. Henry
Abigail K. Hentges
Courtney M. Herbert
Ava M. Hermsen
Wyatt J. Herting
Alison G. Hess
Taylor Hess
Earl J. Hiland
Jacob E. Hiland
Jon A. Hjalmarsson
Khristian J. Hoard
Julia R. Hogan
Logan M. Hoger
Taylor M. Hoger
Luke A. Holtz
Samuel T. Horman
Abby F. Horsfall
Kellen S. Howard
Win Htet
Emmersyn P. Hughes
Layla K. Hughes
Paul R. Huiskamp
Jackson P. Hutcheson
Henry M. Ivers
Paige E. Jacobs
Kaitlyn M. Jamieson
Patrycja A. Jarzabek
Nikolas R. Jemilo
Alondra T. Jimenez
Braxten J. Johnson
Chase Johnson
Ciara M. Johnson
Isabel R. Johnson
Gillian G. Jones
Hunter E. Jones
Lyllian J. Jorgenson
Daniel Juarez
Elise M. Kalina
Swagat R. Karki
Lauren S. Keiper
Ashtyn T. Kelderman
Claire M. Kettmann
Lukas K. Kiefer
Eric M. Kinkaid
Isabelle A. Kipp
Ellie M. Kirby
Avery L. Kirk
Collette E. Kitchen
Laurissa J. Klapatauskas
David A. Klenner
Brandon R. Kloeckner
Kolby F. Knautz
Adam M. Knepper
Kyle Kober
Joseph K. Kock
Meredith J. Koenen
Aiden J. Konig
Grace S. Kopcio
Andrew J. Krause
Alyson G. Krogman
Matthew J. Kruse
Nolan J. Krygsheld
Samantha G. Kubsh
Kyra L. Kuehn
Shelby A. Lake
Lucie J. Lambe
Kristin G. Landerholm
Hannah J. Landwehr
Isaac G. Landwehr
Hannah R. Lavender
Amelia C. Lavorato
Joel S. Lawlor
Sarah A. Lawrence
Keelee K. Leitzen
Owen E. Leitzen
Zack W. Liddell
William R. Lipsius
Emmett J. Loew
Kylie L. Loffer
Maxwell P. Lowe
Ian N. Lucas
Kaeleb X. Lucero
Morgan M. Lyon
Jackson M. Magad
Joaquin T. Maidana Borjas
Gabriel T. Mailloux
Deng A. Makeer
Eliana E. Malatt
Josie I. Manternach
Uros V. Markovic
Mason A. Marrari
Cameron A. Marson
Brock H. Massey
Kaylee Mazur
Leah M. McAndrews
Jack M. McCluskey
Everett J. McDonald
Jaxon A. McDonald
Ryan McGrath
Daniel A. McGreal
Angela S. McGreevey
Patrick N. McGreevey
Justin Meier
Emely R. Mejia Garcia
Bernadette M. Mercurio
Coy R. Messer
Bryn Meyer
Catherine M. Meyer
Sofia Meza
Fallon A. Miller
Grace L. Miller
Garrett O. Mitchell
Luca J. Mitchell
Matthew E. Mitchell
Laila M. Moellering
William K. Moonan
Manuel Moran
Peter F. Morarend
Marissa M. Morgan
Sierra G. Morgano
Ellanor A. Morrissey
Connor R. Mosele
Conor F. Mulcrone
Parker N. Mullens
Hope E. Naber
Alicia A. Nachtman
Kathryn A. Naughton
Mayte G. Navejas
Emma A. Nelson
Lydia M. Nelson
Daniel P. New
Brady G. Oberfoell
Abby L. O’Connor
Megan E. O’Donnell
Daniel J. Otting
Caera Owens
Elijah A. Passey
Elizabeth A. Patrick
Trevor L. Paulson
Rachel J. Peat
Ellen J. Pechan
Aidan Peloquin
Nicole Pena
Harrison A. Perring
Daken J. Pessman
Izabella B. Peters
Dominic J. Pettenon
Ashlyn E. Pfeiffer
Allison A. Pfeil
Elijah D. Pflipsen
Gavin M. Pienkowski
Abbigail E. Pierce
Wyatt L. Pierce
Matthew M. Pierson
Keely A. Pilcher
Tristan J. Pink
James Pirocanac
Kiley M. Podzimek
Horia G. Popa
Gabriel W. Porter
Michael D. Posegate
Jackson Post
Delaney R. Powers
Alyssa C. Purvis
Patrick R. Quarnstrom
Drew W. Randl
Hailey M. Rautenstrauch
Aiden G. Rice
Jacob D. Richtman
Kylie T. Rigby
Benjamin Ritter
Townes X. Robertson
Andrew M. Robey
Isabella R. Rodriguez
Saydie L. Roling
Quinn C. Ronnenberg
Emily Rosen
Margaret P. Rosen
Kevin J. Rosiles
Kadin J. Ross-Ellinor
Natasha Roy
Lauren M. Runde
Lexi Sabado
Bradyn S. Salter-Kickbush
Than H. San
Alex M. Sandoval
Natalia E. Saucedo
Gianna M. Savarino
Isabella R. Scesniak
Madison M. Schabilion
Philip P. Schaefer
Isabelle M. Scheffert
Owen W. Scherff
Ryder K. Schingoethe
Evan Schlichting
Clare B. Schlickman
Zoe I. Schmitz
Elaina M. Schroeder
Wyatt A. Schulte
Liam D. Schwartz
Anthony B. Schwarz
Kyleigh E. Schwendeman
Skyler M. Sears
Jack H. Seda
Alyssa L. Seippel
Georgia K. Shallenberger
Benjamin C. Shea
Charles W. Sieg
Bennett C. Sierens
Ernesto M. Silva
Tanner M. Simon
Michael D. Sims
Kyrah A. Sissel
Grace A. Skarbek
Molly A. Slover
Bridgette H. Smith
Connor F. Smith
Kiley Smith
Matthew D. Smith
Emmalee M. Snitkey
Trisha A. Soat
Cade T. Souhrada
Willem E. Speltz
Maximilian R. Stalenczyk
Tyler D. Steines
Zariana N. Stoltzfus
Andrew D. Stone
Emma Stoodley
Allie A. Stubbendick
Nicholas M. Sullivan
Cody J. Sunny
Olivia L. Surma
Henry C. Suttie
Katherine M. Svigelj
Andrew D. Szczesniak
Elizabeth Szynal
Anna G. Tallman
Shane A. Tarlton
Matthew Tarson
Alexis M. Tatum
Olive D. Taylor
Jacob P. Tedrow
Heloisa S. Teixeira
Ryker N. Terry
Enoch L. Thielhelm
Aerionna E. Thomas
Emma J. Thompson
Trever J. Tigges
Hannah J. Tittle
Makenzie H. Tomkins
Marcela G. Torres
Sara S. Torres
Ella T. Tracy
Braedon M. Tranel
Yat Yi Tsang
Avery C. Tuttle
Jacob T. Underwood
Mila L. Van Weelden
Jaxson J. Vanname
Bailey N. Vaughan
Ellie R. Vehovsky
Duane T. Vetter
Abigail Villarreal
Cameran K. Vondal
Ethan J. Walz
Amelia J. Ward
Anthony R. Warfield
Subhekshya Wasti
Emma L. Webb
Emiliana Weisgerber
Andrew Weiss
Daniel J. Welter
Annmarie T. Weltzer
Anna L. Wentz
Ivy G. Wessel
Caroline B. White
Adam J. Williamson
Jacob A. Willis
Alton H. Wonderlich
Collin J. Woods
Malorie A. Workman
Adriana J. Wrzos
Bianca Ybarra
Jessica D. Yelaska
Jacob A. Zeal

Related News