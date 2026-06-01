2026 Spring Dean’s List

Congratulations for Outstanding Academic Achievement
The following Loras College undergraduate students were recognized for academic achievement during the recent semester by Dr. Sarah Nytroe, Loras College Provost. To be eligible, a student must earn a minimum grade-point average of 3.50 for the term and be a full-time student taking at least 12 graded credits (pass/fail courses are excluded). The Dean’s List is compiled at the completion of each semester.
Luke J. Abrahamson Blake R. Adams Carter M. Allen Natalie R. Allen Autumn L. Allen Carter B. Anderson Lilly G. Anderson Claire I. Aulwes Bianca L. Bafia Emily J. Bahl Beau L. Baker Ellie G. Baker Brianna N. Baron Sylvia A. Bartlett Keaton M. Bauer Mary C. Bean Gage A. Becker Jack A. Beehler Chiara-Marie Behringer Alexis P. Beier Frederick J. Benz Subrat Bhattarai Addie M. Bisinger Jenna M. Bistline Cole Z. Blazekovich Ellie M. Bockenstedt Lauren E. Boeckman Evangeline M. Boeding Evan B. Bogard Grace M. Bogard Aaron R. Boone Brock J. Booth Ian T. Borelli Ashli J. Bossom William A. Bower Robert L. Brainerd Bode C. Bregar Mary E. Breitbach Kara A. Bristow Tanner H. Brooks Ian D. Broshous Makenna Brown Nora M. Bruxvoort Brooke E. Burger Alexandra A. Burke Julia C. Busch Ella K. Bushman Carter J. Cahill Kathleen F. Cain Marcella F. Carda Jack L. Carr Marc Anthony Carreon McKenna E. Carroll Olivia G. Carroll Jolene C. Cashmore Allen R. Catour Mackenzie A. Cejka Nicolas A. Chavarria Karla G. Chavez Logan D. Clarke Maxwell V. Clasen Peter T. Coakley Coleman C. Condon Morgan E. Cook Ella R. Corlett Ana J. Cortes Stephanie Cortes Abigail L. Cortez Vincent J. Costantino Megan M. Covelli Michael V. Coy Jackson T. Craig Ross M. Crist Ian R. Critelli Drew D. Crubel Colby J. Cryer Jackson P. Cullen Grace E. Cummins Jubilee H. Cunigan Katelyn C. Danielson Izzy L. Dannenberg Savannah R. Davis Andrew J. Day Griffin D. Dement-Graham Gavin J. Denholm Drew S. Diers Landon T. Ditter Chiara R. Divito Anna M. Dolan Callie M. Dolphin Alexander G. Drexler Cana A. Duckworth Chloe D. Dunigan Nicholas Q. Dustin Alexander J. Dvorak Evan R. Dziadkowiec Alexis E. Ebert Lucas E. Eckrose Gavin P. Eddy Anthony J. Edge Shawn N. Egbon Dennis M. Ehn Lucas J. Eichhorn Maria L. Eide Isabella L. Eisbach Everett Elliason Aden H. Ellis Preston Ellis
Page E. Erickson Matthew F. Evans Hannah E. Fedinec Mary J. Fischer Reese E. Fitzpatrick Cormaic R. Flynn Kathleen A. Flynn Rose M. Flynn Elish L. Flynn Halle A. Flynn Dustin J. Foht Bryce Folsom Matthew B. Foote Ava R. Franklin Vincent E. Frederiksen Morgan V. Freeman Dillon Freiburger Lauren C. Frost Daniel Galiana Torres Maggie K. Gallagher Audra M. Gallick Maxx Garcia Dominic R. Garrard John J. Garrett David J. Gartner Sophia R. Gasmann Emerson C. Gasmann Nathaniel M. Gerling Sarah E. Gibson Caden J. Gillmore Timothy V. Giusto Ivy J. Glendening Kaitlin R. Glenn Brianna V. Gnutek Aubrey K. Goedken Stephanie Gonzalez Cameron D. Gotto Lance Grandgeorge Noah J. Gray Carrington C. Gray Benen F. Greubel Calli A. Grosinske Sean Gross Mikaela J. Gross Mila E. Grothus Aidan M. Gruenenfelder Samantha A. Gubbels Mariana Guerrero Cortes Hunter I. Guyon Sydney A. Hall Sean W. Hamilton Margaret G. Hamilton Macy J. Harnden Isabel R. Hart Christopher M. Hastert Jaelin Hawkins Carter J. Hayden Addison G. Haynes Connor J. Healey Rory T. Heer Madisyn I. Heim Luke P. Heithoff Lance R. Helm Micah A. Hendricks Kaili M. Henning Abigail K. Hentges Andrew T. Herbst Wyatt J. Herting Alison G. Hess Taylor Hess Jacob E. Hiland Khristian J. Hoard Julia R. Hogan Logan M. Hoger Taylor M. Hoger Luke A. Holtz Samuel T. Horman Abby F. Horsfall Kellen S. Howard Win Htet Layla K. Hughes Emmersyn P. Hughes Paul R. Huiskamp Jackson P. Hutcheson Gabriel C. Ibanez Henry M. Ivers Emily E. Jackson Paige E. Jacobs Patrycja A. Jarzabek Wiley D. Jessup Alondra T. Jimenez Isabel R. Johnson Braxten J. Johnson Ciara M. Johnson Chase Johnson Gillian G. Jones Hunter E. Jones Swagat R. Karki Lauren S. Keiper Ashtyn T. Kelderman William R. Kelso Claire M. Kettmann Eric M. Kinkaid Ellie M. Kirby Avery L. Kirk Colin M. Kissane Katelyn R. Kitchen Laurissa J. Klapatauskas
David A. Klenner Brandon R. Kloeckner William J. Klossner Kolby F. Knautz Adam M. Knepper Joseph K. Kock Meredith J. Koenen Raelyn M. Koenig Aiden J. Konig Grace S. Kopcio Collin F. Koschnik Andrew J. Krause Alyson G. Krogman Matthew J. Kruse Nolan J. Krygsheld Kyra L. Kuehn Amelia J. Lake Jonathon D. Lamprich Kristin G. Landerholm Isaac G. Landwehr Hannah J. Landwehr Hannah R. Lavender Joel S. Lawlor Sarah A. Lawrence Owen E. Leitzen Keelee K. Leitzen Jacob D. Lieb William R. Lipsius Phriedum M. Little Emmett J. Loew Emmett J. Loomis Ian N. Lucas Kaeleb X. Lucero Brandon M. Lynch Morgan M. Lyon Joaquin T. Maidana Borjas Gabriel T. Mailloux Eliana E. Malatt Josie I. Manternach Matthew C. Marcum Uros V. Markovic Mason A. Marrari Cameron A. Marson Brock H. Massey Kaylee Mazur Leah M. McAndrews Jaxon A. McDonald Everett J. McDonald Meghan E. McDonald Vincent T. McDowell Daniel A. McGreal Angela S. McGreevey Justin Meier Catherine M. Meyer Gaige C. Miller Grace L. Miller Fallon A. Miller Garrett O. Mitchell Matthew E. Mitchell Luca J. Mitchell Laila M. Moellering Emily F. Mohr William K. Moonan Peter F. Morarend Sierra G. Morgano Ellanor A. Morrissey Connor R. Mosele Conor F. Mulcrone Hope E. Naber Alicia A. Nachtman Kathryn A. Naughton James F. Navarrete Mayte G. Navejas Lydia M. Nelson Emma A. Nelson Daniel P. New Brady G. Oberfoell Abby L. O’Connor Megan E. O’Donnell Daniel J. Otting Sneha Paudel Rachel J. Peat Ellen J. Pechan Peyton Pedersen Aidan Peloquin Harrison A. Perring Brant K. Perry Daken J. Pessman Izabella B. Peters Dominic J. Pettenon Ashlyn E. Pfeiffer Elijah D. Pflipsen Gavin M. Pienkowski Abbigail E. Pierce Matthew M. Pierson Tristan J. Pink Aashutosh Pokharel Horia G. Popa Gabriel W. Porter Michael D. Posegate Jackson Post Delaney R. Powers Alyssa C. Purvis Edith M. Quandt Patrick R. Quarnstrom Ryan J. Quinlan Drew W. Randl Hailey M. Rautenstrauch
Martin Restrepo Briannon C. Richards Jacob D. Richtman Kylie T. Rigby Benjamin Ritter Townes X. Robertson Andrew M. Robey Isabella R. Rodriguez Saydie L. Roling Klayton Rompot Quinn C. Ronnenberg Margaret P. Rosen Emily Rosen Kevin J. Rosiles Natasha Roy Eric J. Rutherford Bradyn S. Salter-Kickbush Alex M. Sandoval Gianna M. Savarino Isabella R. Scesniak Madison M. Schabilion Philip P. Schaefer Isabelle M. Scheffert Owen W. Scherff Ryder K. Schingoethe Evan Schlichting Clare B. Schlickman Zoe I. Schmitz Wyatt A. Schulte Dominic E. Schwartz Liam D. Schwartz Anthony B. Schwarz Kyleigh E. Schwendeman Jack H. Seda Alyssa L. Seippel John C. Semany Georgia K. Shallenberger Benjamin C. Shea Aachal Shrestha Tanner M. Simon Molly A. Slover Connor F. Smith Bridgette H. Smith Kiley Smith Matthew D. Smith Emmalee M. Snitkey Trisha A. Soat Willem E. Speltz Maximilian R. Stalenczyk Brooke Steffen Brady J. Stiffler Zariana N. Stoltzfus Emma Stoodley Jacob P. Strahan Allie A. Stubbendick Ty O. Sullivan Cody J. Sunny Olivia L. Surma Henry C. Suttie Katherine M. Svigelj Andrew D. Szczesniak Elizabeth Szynal Anna G. Tallman Shane A. Tarlton Alexis M. Tatum Jacob P. Tedrow Heloisa S. Teixeira Enoch L. Thielhelm Aerionna E. Thomas Emma J. Thompson Makenzie H. Tomkins Sara S. Torres Braedon M. Tranel Yat Yi Tsang Avery C. Tuttle Jacob T. Underwood Mila L. Van Weelden Jaxson J. Vanname William R. Vannoy Bailey N. Vaughan Ellie R. Vehovsky Daeshon A. Verner Duane T. Vetter Cole A. Vetter Abigail Villarreal Cameran K. Vondal Claire M. Wagner Kali L. Waller Ethan J. Walz Amelia J. Ward Anthony R. Warfield Isaiah L. Washington Emiliana Weisgerber Andrew Weiss Hunter C. Welbes Daniel J. Welter Anna L. Wentz Emery L. Wherry Adam J. Williamson Jacob A. Willis Alton H. Wonderlich Collin J. Woods Malorie A. Workman Bianca Ybarra Jessica D. Yelaska Sophie A. Younkin Iman Yousaf Jacob A. Zeal