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2026 Spring Dean’s List

Congratulations for Outstanding Academic Achievement

The following Loras College undergraduate students were recognized for academic achievement during the recent semester by Dr. Sarah Nytroe, Loras College Provost. To be eligible, a student must earn a minimum grade-point average of 3.50 for the term and be a full-time student taking at least 12 graded credits (pass/fail courses are excluded). The Dean’s List is compiled at the completion of each semester.

Luke J. Abrahamson
Blake R. Adams
Carter M. Allen
Natalie R. Allen
Autumn L. Allen
Carter B. Anderson
Lilly G. Anderson
Claire I. Aulwes
Bianca L. Bafia
Emily J. Bahl
Beau L. Baker
Ellie G. Baker
Brianna N. Baron
Sylvia A. Bartlett
Keaton M. Bauer
Mary C. Bean
Gage A. Becker
Jack A. Beehler
Chiara-Marie Behringer
Alexis P. Beier
Frederick J. Benz
Subrat Bhattarai
Addie M. Bisinger
Jenna M. Bistline
Cole Z. Blazekovich
Ellie M. Bockenstedt
Lauren E. Boeckman
Evangeline M. Boeding
Evan B. Bogard
Grace M. Bogard
Aaron R. Boone
Brock J. Booth
Ian T. Borelli
Ashli J. Bossom
William A. Bower
Robert L. Brainerd
Bode C. Bregar
Mary E. Breitbach
Kara A. Bristow
Tanner H. Brooks
Ian D. Broshous
Makenna Brown
Nora M. Bruxvoort
Brooke E. Burger
Alexandra A. Burke
Julia C. Busch
Ella K. Bushman
Carter J. Cahill
Kathleen F. Cain
Marcella F. Carda
Jack L. Carr
Marc Anthony Carreon
McKenna E. Carroll
Olivia G. Carroll
Jolene C. Cashmore
Allen R. Catour
Mackenzie A. Cejka
Nicolas A. Chavarria
Karla G. Chavez
Logan D. Clarke
Maxwell V. Clasen
Peter T. Coakley
Coleman C. Condon
Morgan E. Cook
Ella R. Corlett
Ana J. Cortes
Stephanie Cortes
Abigail L. Cortez
Vincent J. Costantino
Megan M. Covelli
Michael V. Coy
Jackson T. Craig
Ross M. Crist
Ian R. Critelli
Drew D. Crubel
Colby J. Cryer
Jackson P. Cullen
Grace E. Cummins
Jubilee H. Cunigan
Katelyn C. Danielson
Izzy L. Dannenberg
Savannah R. Davis
Andrew J. Day
Griffin D. Dement-Graham
Gavin J. Denholm
Drew S. Diers
Landon T. Ditter
Chiara R. Divito
Anna M. Dolan
Callie M. Dolphin
Alexander G. Drexler
Cana A. Duckworth
Chloe D. Dunigan
Nicholas Q. Dustin
Alexander J. Dvorak
Evan R. Dziadkowiec
Alexis E. Ebert
Lucas E. Eckrose
Gavin P. Eddy
Anthony J. Edge
Shawn N. Egbon
Dennis M. Ehn
Lucas J. Eichhorn
Maria L. Eide
Isabella L. Eisbach
Everett Elliason
Aden H. Ellis
Preston Ellis
Page E. Erickson
Matthew F. Evans
Hannah E. Fedinec
Mary J. Fischer
Reese E. Fitzpatrick
Cormaic R. Flynn
Kathleen A. Flynn
Rose M. Flynn
Elish L. Flynn
Halle A. Flynn
Dustin J. Foht
Bryce Folsom
Matthew B. Foote
Ava R. Franklin
Vincent E. Frederiksen
Morgan V. Freeman
Dillon Freiburger
Lauren C. Frost
Daniel Galiana Torres
Maggie K. Gallagher
Audra M. Gallick
Maxx Garcia
Dominic R. Garrard
John J. Garrett
David J. Gartner
Sophia R. Gasmann
Emerson C. Gasmann
Nathaniel M. Gerling
Sarah E. Gibson
Caden J. Gillmore
Timothy V. Giusto
Ivy J. Glendening
Kaitlin R. Glenn
Brianna V. Gnutek
Aubrey K. Goedken
Stephanie Gonzalez
Cameron D. Gotto
Lance Grandgeorge
Noah J. Gray
Carrington C. Gray
Benen F. Greubel
Calli A. Grosinske
Sean Gross
Mikaela J. Gross
Mila E. Grothus
Aidan M. Gruenenfelder
Samantha A. Gubbels
Mariana Guerrero Cortes
Hunter I. Guyon
Sydney A. Hall
Sean W. Hamilton
Margaret G. Hamilton
Macy J. Harnden
Isabel R. Hart
Christopher M. Hastert
Jaelin Hawkins
Carter J. Hayden
Addison G. Haynes
Connor J. Healey
Rory T. Heer
Madisyn I. Heim
Luke P. Heithoff
Lance R. Helm
Micah A. Hendricks
Kaili M. Henning
Abigail K. Hentges
Andrew T. Herbst
Wyatt J. Herting
Alison G. Hess
Taylor Hess
Jacob E. Hiland
Khristian J. Hoard
Julia R. Hogan
Logan M. Hoger
Taylor M. Hoger
Luke A. Holtz
Samuel T. Horman
Abby F. Horsfall
Kellen S. Howard
Win Htet
Layla K. Hughes
Emmersyn P. Hughes
Paul R. Huiskamp
Jackson P. Hutcheson
Gabriel C. Ibanez
Henry M. Ivers
Emily E. Jackson
Paige E. Jacobs
Patrycja A. Jarzabek
Wiley D. Jessup
Alondra T. Jimenez
Isabel R. Johnson
Braxten J. Johnson
Ciara M. Johnson
Chase Johnson
Gillian G. Jones
Hunter E. Jones
Swagat R. Karki
Lauren S. Keiper
Ashtyn T. Kelderman
William R. Kelso
Claire M. Kettmann
Eric M. Kinkaid
Ellie M. Kirby
Avery L. Kirk
Colin M. Kissane
Katelyn R. Kitchen
Laurissa J. Klapatauskas
David A. Klenner
Brandon R. Kloeckner
William J. Klossner
Kolby F. Knautz
Adam M. Knepper
Joseph K. Kock
Meredith J. Koenen
Raelyn M. Koenig
Aiden J. Konig
Grace S. Kopcio
Collin F. Koschnik
Andrew J. Krause
Alyson G. Krogman
Matthew J. Kruse
Nolan J. Krygsheld
Kyra L. Kuehn
Amelia J. Lake
Jonathon D. Lamprich
Kristin G. Landerholm
Isaac G. Landwehr
Hannah J. Landwehr
Hannah R. Lavender
Joel S. Lawlor
Sarah A. Lawrence
Owen E. Leitzen
Keelee K. Leitzen
Jacob D. Lieb
William R. Lipsius
Phriedum M. Little
Emmett J. Loew
Emmett J. Loomis
Ian N. Lucas
Kaeleb X. Lucero
Brandon M. Lynch
Morgan M. Lyon
Joaquin T. Maidana Borjas
Gabriel T. Mailloux
Eliana E. Malatt
Josie I. Manternach
Matthew C. Marcum
Uros V. Markovic
Mason A. Marrari
Cameron A. Marson
Brock H. Massey
Kaylee Mazur
Leah M. McAndrews
Jaxon A. McDonald
Everett J. McDonald
Meghan E. McDonald
Vincent T. McDowell
Daniel A. McGreal
Angela S. McGreevey
Justin Meier
Catherine M. Meyer
Gaige C. Miller
Grace L. Miller
Fallon A. Miller
Garrett O. Mitchell
Matthew E. Mitchell
Luca J. Mitchell
Laila M. Moellering
Emily F. Mohr
William K. Moonan
Peter F. Morarend
Sierra G. Morgano
Ellanor A. Morrissey
Connor R. Mosele
Conor F. Mulcrone
Hope E. Naber
Alicia A. Nachtman
Kathryn A. Naughton
James F. Navarrete
Mayte G. Navejas
Lydia M. Nelson
Emma A. Nelson
Daniel P. New
Brady G. Oberfoell
Abby L. O’Connor
Megan E. O’Donnell
Daniel J. Otting
Sneha Paudel
Rachel J. Peat
Ellen J. Pechan
Peyton Pedersen
Aidan Peloquin
Harrison A. Perring
Brant K. Perry
Daken J. Pessman
Izabella B. Peters
Dominic J. Pettenon
Ashlyn E. Pfeiffer
Elijah D. Pflipsen
Gavin M. Pienkowski
Abbigail E. Pierce
Matthew M. Pierson
Tristan J. Pink
Aashutosh Pokharel
Horia G. Popa
Gabriel W. Porter
Michael D. Posegate
Jackson Post
Delaney R. Powers
Alyssa C. Purvis
Edith M. Quandt
Patrick R. Quarnstrom
Ryan J. Quinlan
Drew W. Randl
Hailey M. Rautenstrauch
Martin Restrepo
Briannon C. Richards
Jacob D. Richtman
Kylie T. Rigby
Benjamin Ritter
Townes X. Robertson
Andrew M. Robey
Isabella R. Rodriguez
Saydie L. Roling
Klayton Rompot
Quinn C. Ronnenberg
Margaret P. Rosen
Emily Rosen
Kevin J. Rosiles
Natasha Roy
Eric J. Rutherford
Bradyn S. Salter-Kickbush
Alex M. Sandoval
Gianna M. Savarino
Isabella R. Scesniak
Madison M. Schabilion
Philip P. Schaefer
Isabelle M. Scheffert
Owen W. Scherff
Ryder K. Schingoethe
Evan Schlichting
Clare B. Schlickman
Zoe I. Schmitz
Wyatt A. Schulte
Dominic E. Schwartz
Liam D. Schwartz
Anthony B. Schwarz
Kyleigh E. Schwendeman
Jack H. Seda
Alyssa L. Seippel
John C. Semany
Georgia K. Shallenberger
Benjamin C. Shea
Aachal Shrestha
Tanner M. Simon
Molly A. Slover
Connor F. Smith
Bridgette H. Smith
Kiley Smith
Matthew D. Smith
Emmalee M. Snitkey
Trisha A. Soat
Willem E. Speltz
Maximilian R. Stalenczyk
Brooke Steffen
Brady J. Stiffler
Zariana N. Stoltzfus
Emma Stoodley
Jacob P. Strahan
Allie A. Stubbendick
Ty O. Sullivan
Cody J. Sunny
Olivia L. Surma
Henry C. Suttie
Katherine M. Svigelj
Andrew D. Szczesniak
Elizabeth Szynal
Anna G. Tallman
Shane A. Tarlton
Alexis M. Tatum
Jacob P. Tedrow
Heloisa S. Teixeira
Enoch L. Thielhelm
Aerionna E. Thomas
Emma J. Thompson
Makenzie H. Tomkins
Sara S. Torres
Braedon M. Tranel
Yat Yi Tsang
Avery C. Tuttle
Jacob T. Underwood
Mila L. Van Weelden
Jaxson J. Vanname
William R. Vannoy
Bailey N. Vaughan
Ellie R. Vehovsky
Daeshon A. Verner
Duane T. Vetter
Cole A. Vetter
Abigail Villarreal
Cameran K. Vondal
Claire M. Wagner
Kali L. Waller
Ethan J. Walz
Amelia J. Ward
Anthony R. Warfield
Isaiah L. Washington
Emiliana Weisgerber
Andrew Weiss
Hunter C. Welbes
Daniel J. Welter
Anna L. Wentz
Emery L. Wherry
Adam J. Williamson
Jacob A. Willis
Alton H. Wonderlich
Collin J. Woods
Malorie A. Workman
Bianca Ybarra
Jessica D. Yelaska
Sophie A. Younkin
Iman Yousaf
Jacob A. Zeal

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